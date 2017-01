Horace Dan D. – Do You Feel It? [KKU006]

Horace Dan D reușește să puncteze o apariție oportună în cadrul noii mărci a Siminei Grigoriu, Kuukou Records, cu Do You Feel It?, cea de-a șasea lansare a proaspetei case de discuri.

Ne place să vedem că Horace a reușit să își păstreze de-a lungul timpului un sunet techno clasic, iar rădăcinile lui din muzica rave a anilor ’90 încă sunt prezente și se simt și pe acest titlu. Sunt prezente două piese originale alături de un remix semnat de Martin Books pentru piesa omonimă lansării. Atât Do you feel it? cât și 3AM reușesc să păstreze elementele muzicale definitorii pentru Horace și prezintă un techno dur și industrial, fără să cadă în categoriile mai extreme ale stilului, dar care reușește să expună o energie foarte bună.

„This is the true techno. No more endless boring loops, no more endless warm up sounds”

versuri Do you feel it?

Sunetul acesta este dus și mai departe pe setul pregătit de autor pentru aceeași casă de discuri: Horace Dan D Mixtape 04. Un mic interviu a apărut și pe Ibiza Voice.

Kuukou Records pare o apariție interesantă pe piața electronică și suntem curioși să vedem încotro se va îndrepta din punct de vedere muzical. Având în vedere influența lui Paul Kalkbrenner ne putem aștepta să aibă o susținere media destul de puternică, dar deocamdată pare interesant să vedem că este promovat și un sunet mai dur. Am putea chiar să vedem un pic de underground împins pe scene mai mari, dar să nu anticipăm prea mult.

kuukourecords.com

RA link