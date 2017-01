Cosmin TRG – Uzura [Fizic 02]

Cosmin TRG a făcut publică ultima creație lansată la propria marcă, Fizic, un disc cu două piese foarte atent lucrate, Uzura.

S-a făcut un an de când au apărut primele vești despre casa de discuri a lui Cosmin și un an de la lansarea de debut, Repetitiv. Din păcate, lansarea mărcii nu s-a ridicat la nivelul la care ne-am așteptat și a devenit evident că artistul are nevoie de o pauză, pentru că piesele sale deveneau prea repetitive, cum a și recunoscut. Așadar, și-a restrâns numărul de proiecte și s-a concentrat pe propria marcă, singurul proiect care în acest punct al carierei chiar contează. De data aceasta s-a revanșat pentru începutul lent cu o lansare foarte puternică, cu un nume ales mai degrabă pentru efectul acustic, Uzura.

Evident, piesa cea mai puternică este cea care denumește lansarea și e compusă pentru ringul de dans. Dacă e să ne gândim la ultimele lansări e destul de neobișnuit pentru Cosmin pentru că s-a cam obișnuit s-o ardă mai artistic, deși excelează în compoziție când se gândește la public. Uzura are un sunet foarte greu și plin de energie, iar direcția pe care o ia pare a-l îndrepta înspre stilul consacrat de Surgeon sau Adam X, iar nouă ne convine de minune. Vitriol, în schimb, este mai conservatoare din punctul acesta de vedere, prezentând un un sunet mai lent, însă mai dens și mai atmosferic, iar influențele acid completează o imagine foarte bogată.

Discul îl prezintă pe autor în formă maximă și suntem nerăbdători să vedem că lucrurile se mișcă tot mai bine pentru casa sa de discuri, Fizic. Ne-am așteptat să vedem lucrurile că evoluează mai repede, însă trebuie să recunoaștem că lucrurile construite bine sunt cele la care fiecare mutare e atent gândită, iar asta se poate face doar în timp.

Cu Electric Castle după colț sperăm să și avem ocazia să auzim aceste două noi unelte în acțiune. Cosmin TRG va pune muzică chiar în prima zi, așa că nu mai avem mult de așteptat.