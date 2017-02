Untold Galaxy 2017 – primul anunț

Untold va avea loc între 3 și 6 august 2017 și tocmai s-a anunțat o serie de invitați din sfera noastră muzicală: Solomun, Sven Vath, Chris Liebing, Dubfire, Jamie Jones și Loco Dice.

Ne bucurăm foarte mult să îi regăsim printre aceștia pe Sven și Chris Liebing și sperăm să mai vedem câteva nume mai puțin cunoscute care să profite de valul de popularitate oferit. Chiar dacă nu suntem fani ai acestui tip de eveniment, trebuie să recunoaștem că poate fi o ocazie bună pentru public să asimileze un pic de cultură underground, în ciuda valurilor de cultură pop promovate de obicei, dar totul rămîne la îndemâna orgnaizatorilor. Restul comunicatului:

UNTOLD GALAXY dezvăluie o nouă constelație formată din 6 stele puternice: Dubfire, Jamie Jones, Sven Vath, Loco Dice, Chris Liebing și Solomun sunt primele nume importante care vor urca în această vară pe scena Galaxy by Telekom, a festivalului UNTOLD, situată în Sala Polivalentă. Cei șase artiști vin să completeze line-up- ul impresionant al UNTOLD 2017, alături de cele 7 superstaruri ale muzicii electronice anunțate deja: Armin van Buuren, Afrojack, Axwell & Ingrosso, Dimitri Vegas, Like Mike, Hardwell, Martin Garrix and Steve Aoki. Alte nume importante a genurilor live acts, drum&bass și house, care vor urca pe scenele festivalului, vor fi anunțate în curând.

Mult așteptatul Solomun este cunoscut pentru felul în care redefinește muzica house și este foarte apreciat de fanii din România. Producătorul muzical Dubfire a făcut parte în 2000 din trupa Deep Dish, după care și-a lansat o carieră solo. Chris Liebing aduce cu el stilul inconfundabil de a reconstrui ritmurile techno în timp real, iar Loco Dice și Jamie Jones sunt prezenți mereu la cele mai mari evenimente din binecunoscuta Ibiza.

Experiențele magice UNTOLD de la scena Galaxy vor fi trăite alături de Telekom, care va oferi momente unice festivalierilor și la cea de-a treia ediție.

