Airfield 2017 – Al doilea val de artiști

Vestitorii primăverii sunt ghioceii și artiștii proaspăt anunțați la Airfield Festival 2017! Păsările călătoare se întorc în țară, iar scenele Nightowl, Nighthawk și Peacock de la Airfield își deschid aripile pentru a primi noii artiști.

Jax Jones, producătorul piesei aflate pe locul 1 în România și pe locul 3 la nivel global în topul celor mai căutate piese la momentul actual, You Don’t Know Me, se alătură headlinerilor de la scena Main. Tot acolo, anul acesta vom auzi și reggae, unde sub ochii bufniței vor concerta Dreadsquad, El Fat ași L’Entourloop.

Rimele și flow-ul de pe Nighthawk Gate sunt aduse de Looptroop Rockers, Afu-Ra, CTC, Nane, Psihotrop, Argatu & roman și K-lu, iar sub aripile colorate ale păunului vor mixa OXIA, Adrian Eftimie, Vid aka Egal3, Dobrikan, Toygun și ABC(Iorgovan, Somesan, Bread & Butter). Numelor proaspăt ieșite la suprafață se adaugă Pascal Junior, King Julien și Megga Dillah.

Printre artiștii anunțați anterior pentru ediția din 2017 a Airfield Festival se numără Gorgon City, Dope DOD, General Levy, Adriatique, Andrey Pushkarev, Subcarpați, Paraziții, Macanache, Raku, Gojira & Planet H, Mihai Popoviciu, Peter Makto & Gregory S, Cred că sunt extraterestru, Șatra B.E.N.Z., Travka, The Mono Jacks și The Model.

Airfield este la a treia ediție și are loc pe Aerodromul Măgura din Cisnădie, Sibiu, între 29 iunie-2 iulie 2017.

Biletele Presale (abonament full 4 zile) pot fi achiziționate la prețul de 109 lei, reduse de la 189 lei de aici:

Eventim: bit.ly/AirfieldEventim

MyTicket: bit.ly/AirfieldMyTicket

Kompostor: bit.ly/AirfieldKompostor

Biletele pot fi achizitionate și din rețelele Eventim și MyTicket și din locațiile partenere din toată țara: Orange, Vodafone, Germanos, Cărturești, Humanitas, Diverta, benzinăriile OMV și hypermarket-urile Carrefour.

Join The Event: bit.ly/Airfield2017

Găsește-I aici: airfield.ro

#Airfield2017 is #YourField