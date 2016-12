Nick Höppner este fostul label manager de la Ostgut Ton, cu o carieră muzicală care a debutat oficial în 2004 cu November Rain, iar primul său album a venit abia acum, în 2015: Folk.

A început să se concentreze mai serios pe partea de producție abia după 2007, dar de atunci este o apariție constantă la marca pe care a condus-o o bună perioadă de timp. Deși are abia zece EP-uri reușește să producă la un nivel tehnic foarte bun. Din fericire, producătorii din Vest au alte restricții în ceea ce privește cantitatea lansărilor decât nivelul tehnic. Așa că nu trebuie considerat un începător doar pentru că nu este foarte productiv.

Folk este concretizarea unei percepții foarte clare despre viața din Berlin, după cum a formulat-o Nick:

“I see Techno and House as an intrinsic part of day to day culture here in Berlin. So many lives and lifestyles (r)evolve around this music. Mine included. (In Berlin,) Techno and House inspire a level of identification and loyalty which I still find amazing. I also see a difference in how people deal with this music here compared to other cities where music can be very hype driven and there’s a pressure to innovate. In Berlin, Techno and House are more vented on a constant level without being questioned too much. It’s tried and tested — loved for exactly what it is.”