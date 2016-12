RED BULL MUSIC ACADEMY STAGE @ ELECTRIC CASTLE 2016

Red Bull Music Academy Stage revine în 2016 la Electric Castle cu sound-urile pe care ți-ai dorit dintotdeauna să le asculți live. Festivalul și cei mai titrați colaboratori ai influentei academii muzicale împart aceeași filosofie care s-ar putea rezuma la câteva elemente de bază: calitatea muzicii, inovația sunetului și sprijinirea artiștilor emergenți, pe lângă misiunea de a oferi cele mai bune concerte, seturi și nume grele care să trezească pofta de dans și explozia de entuziasm a “castelanilor”.

Pe scena Red Bull Music Academy de la Electric Castle vor urca artiști precum Legowelt, Gui Boratto, Art Department, Kink, Pan-Pot, The Model, Axel Boman, Palms Trax, Nto, Worakls, Paco Osuna, Vlad Caia. Cu un an în urmă, scena RBMA a fost onorată, printre alții, de Siriusmodeselektor, pentru prima oară în România în această formulă, Cosmin TRG, Adda Kaleh, Bambounou, French Fries, Apparat și Vakula. Mii de oameni au ignorat în 2015 ploaia torențială care s-a năpustit peste Castelul Bánffy și au dansat pe ritmurile a 23 dintre cei mai apreciați artiști ai lumii.

LEGOWELT (Danny Wolfers) trăiește pe malul mării, în Haga, Olanda. Dacă intri pe site-ul lui, o relicvă asumată a internetului anilor ’90, realizezi că nu-i place prea mult să vorbească despre el însuși. Aflăm totuși că pasiunile sale sunt sintetizatoarele, programarea de software pentru Amiga și Commodore 64 și ufologia. De altfel, ironia, stilul și interesele sale obscure l-ar putea foarte bine identifica drept extraterestru. Artist extrem de prolific, Wolfers face muzică încă din anii ’90, producând zeci de albume cult la case de discuri aclamate ca Bunker, Clone, Creme, L.I.E.S. sau Ghostly. Are un fetiş pentru sunetul analog, “delicios ca un t-rex cu braţe de robot și lansatoare de rachete”. În 2002, licenţiată de Cocoon, “Disco Rout” devine piesa anului în Germania. De atunci, Legowelt face turul celor mai mari cluburi ale lumii, perfectându-și un spectacol greu de scos de sub piele. Danny a fost de mai multe ori prezent în România prin programele Red Bull Music Academy, ca lecturer și performer. www.legowelt.org; https://soundcloud.com/legowelt-official

Bulgarului Strahil Velchev, cunoscut peste mări și țări drept KiNK, îi place în mod evident să facă show. Poți să-ți dai seama de asta de cum a pus piciorul pe scenă și i-ai văzut zâmbetul satisfăcut în timp ce se joacă cu ritmuri și bassline-uri. Sunt mulți care afirmă că scena de clubbing n-a mai fost până acum martoră la o ascensiune atât de rapidă bazată exclusiv pe forța centrifugă a talentului, nu pe campanii costisitoare, o infrastructură bine dezvoltată sau vreun management de geniu. Astăzi, KiNK este unul dintre cei mai căutați producători și remixeri de muzică house: melodiile sale ies în evidență în orice club și sunt greu de întrecut în cel mai competitiv mediu din istoria muzicii electronice. Capacitatea sa de a găsit punctul sensibil al oricărei noi mașinării, ba chiar și a sunetelor considerate “clasice”, și de a le transforma în lucruri cu totul inedite ar fi suficientă pentru a justifica fenomenul. Dar cheia pentru înțelegerea entuziasmului pe care îl creează pe ringul de dans stă în urmărirea seturilor sale live. Orchestrând doar câteva aparate și mici controllere, KiNK produce rezultate uimitoare, fiecare buton atins oferă o nouă experiență senzorială. De multe ori se întâmplă să paseze publicului unul dintre aparate și să încorporeze inputul lor în timp real. Iar asta se întâmplă cu o viteză extraordinară, realizând lucruri pe care alții nu le-ar putea face după săptămâni de muncă în studio. Această “credibilitate a sunetului” este motivul de bază pentru care KiNK stârnește valuri de apreciere oriunde ar performa. https://soundcloud.com/kink

Înainte de a-și cultiva interesul pentru muzica electronică, suedezul Axel Boman a studiat artele la Göteborg. De aici se trage, poate, sensibilitatea palpitantă a sound-ului său, cu nuanțe proaspete, ludice și pline de vitalitate. A captat interesul publicului în 2010 cu EP-ul său Holy Love, de pe care melodia Purple Drank a devenit rapid un hit pe scena muzicii house. Tot în 2010 participă, alături de românul Vlad Caia, la ediția Red Bull Music Academy din Londra. După această experiență și-a creat propriul label, Studio Barnhus, alături de Kornél Kovács și Petter Nordkvist, unde a scos cel mai recent EP, 1979, un album impregnat de nostalgie și cu un groove hipnotic. “Axel” înseamnă în suedeză “umăr”, dar nu din umeri veți da ascultându-l pe Boman, ci mult mai probabil din “rumpa”. Dacă nu intuiți deja ce înseamnă asta, vă sugerăm Google Translate 😉 https://soundcloud.com/axelboman

Jay Donaldson aka Palms Trax e considerat de critici drept unul dintre cei mai promițători artiști emergenți pe scena muzicii electronice. Ceea ce a început ca un experiment underground în Detroit a devenit curând cartea de vizită a lui Palms Trax, tânărul producător creând la el în studio fragmente de house incendiare, irizate cu synth-uri melodice și percuții suave, unduitoare. Primul său album a fost lansat în octombrie 2013 de către label-ul londonez Lobster Theremin, iar în ultimul an Donaldson a stârnit admirația fanilor cu două EP-uri fabuloase produse la Dekmantel Records. Jay a trecut la rândul lui prin Red Bull Music Academy, la ediția din 2014 găzduită de Tokio. Astăzi, Palms Trax trăiește și lucrează în Berlin, de unde suntem încântați să vi-l aducem la Bonțida. http://www.soundcloud.com/palmstrax

Vlad Caia și-a început experimentele muzicale încă din adolescență, echipat doar cu instrumentele de bază, un sequencer midi, o claviatură și sprijinul muzicienilor pasionați cu care se înconjoară. Atenția internațională vine în 2009, când EP-ul său Chango, lansat de Horizontal Records, e apreciat și licențiat mai departe de Cocoon. Urmează stagiul său de la Red Bull Music Academy (Londra), unde are ocazia să producă și să mixeze cu artiști din întreaga lume, printre care și Axel Boman, pentru a fi apoi invitat să performeze la Secretsundaze. În ultimii ani, s-a focusat tot mai mult pe experimente sonore pentru a se îndepărta de regulile și „standardele” muzicii electronice. Influențele sale muzicale se întind de la ritmuri de jazz până la complexități experimentale permutate, de la aranjamente clasice sau orchestrale până la groove-uri sonice aproape meditative, păstrând totuși diversitatea și versatilitatea ca elemente-cheie ale muzicii sale. https://soundcloud.com/vladcaia

Călătoria Red Bull Music Academy a început cu 18 ani în urmă și, de atunci, sunetele sale au ajuns în fiecare an într-un alt colț de lume. Pentru fiecare eveniment în parte, o clădire este echipată complet pentru a răspunde nevoilor Academiei, cu studiouri de înregistrare, radio, spații de creație, dar și expoziții locale ale artiștilor vizuali. Noaptea, Red Bull Music Academy este prezentă la festivaluri, susține propriile concerte și organizează petreceri în cele mai cool spații din oraș, în instituții culturale sau locuri ascunse, doar pentru “cunoscători”. Nu există fațetă a universului muzical care să nu fi fost explorată de Academie. Ceea ce a început în curtea unui depozit din Berlin a ajuns un eveniment global, cu o altă destinație anuală, pe fiecare continent. Red Bull Music Academy organizează peste 500 de evenimente pe an, fiecare având menirea de a provoca și inspira noi generații de artiști. Scenele Red Bull Music Academy se regăsesc la cele mai importante festivaluri ale lumii, precum Sónar, Montreux sau Movement.

Red Bull Music Academy ne ține la curent cu ultimele sale noutăți pe site-ul său (redbullmusicacademy.com), are un radio online care emite 24/7 (rbmaradio.com) și îți aduce sound-ul său direct pe mobil prin aplicația RBMA.

Electric Castle este fără îndoială, la cea de-a treia sa ediție, cel mai mare festival de muzică din România. Evenimentul a intrat pentru a treia oară consecutiv în finala competiției European Festival Awards, la categoria Best Medium Sized Festival, ceea ce demonstrează că Electric Castle și-a propus să ajungă unul dintre cele mai importante evenimente din Europa de Est.

